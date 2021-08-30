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Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям

Банк России ожидает некоторого роста «плохих» долгов населения.
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Тем не менее в среднесрочной перспективе в Центробанке ожидают роста проблемной задолженности.
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"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ.
РИА Новости

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