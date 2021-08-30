Глава представительства НАТО Винник: война на Донбассе не мешает членству Киева в альянсе

Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.