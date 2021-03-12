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Банк России аннулировал лицензию у «Альба Альянс»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Альба Альянс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.В источнике
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Банк России аннулировал лицензию у банка «Альба Альянс»

ТАСС02:32

ЦБ аннулировал лицензию бывшего банка Вексельберга и Блаватника

РБК02:41

Аннулирована лицензия банка «Альба Альянс»

RT на русском02:34

ЦБ аннулировал лицензию у банка «Альба Альянс»

Газета.Ru02:33

ЦБ аннулировал лицензию банка «Альба Альянс»

РИА Новости05:12

ЦБ аннулировал лицензию банка «Альба альянс» по просьбе его владельца

Интерфакс02:32

Центробанк аннулировал лицензию банка «Альба Альянс»

ПРАЙМ02:23
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YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» как «оскорбительный»

Автор ленты, журналист и первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, увязал это с увеличением количества просмотров в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает ТАСС.
BFM.ru02:43

СК возбудил дело из-за пожара в жилом доме в Анапе

«В связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК России («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), в отношении одного из жильцов дома», — говорится в заявлении.
RT на русском08:52

В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек

Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.
Взгляд.ру10 марта в 14:21