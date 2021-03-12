Автор ленты, журналист и первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, увязал это с увеличением количества просмотров в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает ТАСС.
«В связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК России («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), в отношении одного из жильцов дома», — говорится в заявлении.
По информации издания, 11 марта военный инженер на легковом автомобиле Volkswagen Touran выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части и врезался в хвостовую часть истребителя, когда тот буксировали на стоянку.