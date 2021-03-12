СК возбудил дело из-за пожара в жилом доме в Анапе

«В связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК России («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), в отношении одного из жильцов дома», — говорится в заявлении.