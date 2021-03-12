Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, подводя итоги женского спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), высказал мнение об ошибочном назначении Алексея Волкова тренером по стрельбе.
Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин.
США, Япония, Австралия и Индия на первой виртуальной встрече глав стран «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD) заявили о намерении работать для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.