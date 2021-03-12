ФНБ по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 трлн рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин.