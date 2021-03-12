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Банк России аннулировал лицензию у «Альба Альянс»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Альба Альянс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.В источнике
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Банк России аннулировал лицензию у банка «Альба Альянс»

ТАССвчера в 02:32

Три банка без лицензий, власти ждут атаку на «Спутник V». Главное за день

РБКвчера в 10:37

ЦБ аннулировал лицензию банка «Альба Альянс»

РИА Новостивчера в 05:12

Аннулирована лицензия банка «Альба Альянс»

RT на русскомвчера в 02:34

До конца года до 10% кредитных организаций могут лишиться лицензий

Коммерсантъвчера в 12:11

ЦБ аннулировал лицензию банка «Альба альянс» по просьбе его владельца

Интерфаксвчера в 02:32

Центробанк аннулировал лицензию банка «Альба Альянс»

ПРАЙМвчера в 02:23
Интересное

Васильев: то, что перестали стрелять — это вопрос к Волкову

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, подводя итоги женского спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), высказал мнение об ошибочном назначении Алексея Волкова тренером по стрельбе.
Чемпионатвчера в 13:46

ФНБ по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 трлн рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин.
ТАСС11 марта в 04:23

Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе

США, Япония, Австралия и Индия на первой виртуальной встрече глав стран «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD) заявили о намерении работать для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Известиявчера в 12:52

В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новостивчера в 14:33