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Российская газета

Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

По словам Бакиной, Банк России, помимо возможности переводов в Беларусь по СБП, прорабатывает возможность и переводов с карты на карту между гражданами двух стран. Эта инициатива будет реализована к концу 2022 года, рассчитывают в ЦБ.В источнике
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С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.
ТАСС06:51

Подробнее о событии

ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

Ведомости07:11

Россия запустит трансграничные денежные переводы по номеру телефона

Вести.Ru08:24

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Известия08:06

Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

Российская газета07:44

Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

Lenta.ru09:01

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

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ЦБ назвал первую страну для зарубежных переводов по номеру телефона

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