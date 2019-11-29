Экономика

Капитал страныКапитал страныБанк России дал новый прогноз по росту ВВП на 2019 год

В Банке России объяснили улучшение прогноза ростом ВВП в третьем квартале более быстрыми темпами, чем ранее ожидалось специалистами регулятора. Так, по итогам третьего квартала текущего года рост экономики составил 1,7% год к году, пишет РБК.
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Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
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Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
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Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
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Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
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