В Банке России объяснили улучшение прогноза ростом ВВП в третьем квартале более быстрыми темпами, чем ранее ожидалось специалистами регулятора. Так, по итогам третьего квартала текущего года рост экономики составил 1,7% год к году, пишет РБК.

Банк России дал новый прогноз по росту ВВП на 2019 год

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