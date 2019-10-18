Финансы

ТАССТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Набиуллина не исключила более решительного снижения ключевой ставки

РИА Новости05:27

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки

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ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Известия02:04
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Мужчина в маске Джокера напал с топором на школу в Дагестане

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Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
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По данным Минздрава, в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
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На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

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Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

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В России хотят запретить пластиковые пакеты

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Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко закончил прения по своему делу, попросив Мосгорсуд о своем оправдании.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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