Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Политика Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.

Кино Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота» Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.

Общество Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.

Наука Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение» Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Политика Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

Футбол «Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна» В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.

Космос Второй спутник Van Allen Probes завершил работу Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).