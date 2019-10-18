Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Происшествия На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.

Общество Россияне едят слишком много яиц Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Политика «Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной «До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.

Наука Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Происшествия Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.

Футбол Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.

Религия Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.