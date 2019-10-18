Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
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Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» официально перенесен
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На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
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«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
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Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами
По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Общество
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Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
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Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
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Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Единоборства
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Шоу-бизнес
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Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Происшествия
В школу в Дагестане ворвался мужчина с топором и в маске Джокера
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Общество
Взыскать долги с дачников станет проще
Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о взыскании долга.
Политика
Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ
Саммит стран-участниц Европейского союза (ЕС) утвердил Кристин Лагард в качестве нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.