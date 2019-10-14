Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
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Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Шоу-бизнес
Младшая дочь Пескова поздравила отца с днем рождения на французском
Младшая дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова трогательно поздравила отца с днем рождения.
Вечерняя Москва 07:47
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Юлия Высоцкая призналась, что уже неделю голодает
Артистка поговорила с ведущим шоу о голодовке и стройности, а также заявила о выходе нового фильма.
Дни24 02:54
Происшествия
Более полумиллиона человек участвуют в манифестации в центре Барселоны
Более полумиллиона сторонников независимости Каталонии принимают участие в манифестации в центре Барселоны, сообщают местные правоохранительные органы в Twitter.
RT на русском 12:39
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Происшествия
СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово
Следственный комитет намерен добиваться ареста двух задержанных высокопоставленных сотрудников московского ОВД Дорогомилово, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:41
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу
Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
RT на русском 12:44
Армия и оружие
ВСУ обстреляли все направления ДНР
За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов.
КП - Донецк 04:24
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором
Россиянам запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором.
Собака.ru 07:42
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
RT на русском 09:22
Армия и оружие
С-400 в действии показали на видео
Как сообщают в оборонном ведомстве Российской Федерации, в рамках маневров зенитчики открыли огонь из комплексов С-400 по низколетящим скоростным ракетам-мишеням «Кабан», «Бекас» и «Армавир».
ГЛАС.RU 12:27
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Россия и Молдавия договорились о поставках газа в обход Украины
Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что была достигнута договоренность с российской корпорацией «Газпром» по поводу поставок газа в обход территории Украины.
iReactor 09:04
Армия и оружие
Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов
Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.
Lenta.ru 12:04
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
ТАСС 08:51
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
РИА Новости 06:30