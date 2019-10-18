Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Здоровье Здоровым людям прием статинов оказался не нужен Американские ученые подсчитали, что если мужчина в возрасте 65 лет, курящий, имеющий гипертонию и высокий уровень холестерина, но не имевший болезней сердца в прошлом, начинает прием статинов, то в его случае риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 38% до 29%.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Авто Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.

Политика Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.

Политика СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.

Авто Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.

Общество Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.