Финансы

ТАССТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Brexit, намеки Центробанка и дивиденды ЛУКОЙЛа: 5 важных событий недели

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Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки

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Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

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Промсвязьбанк: ЦБ РФ допускает более решительное снижение ставки до 6,5% годовых

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Эксперт дал прогноз по ставке ЦБ после заявлений Набиуллиной

Известия09:29

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ставки

Интерфакс01:53
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Армия и оружие

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК 10:48
Общество

Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Происшествия

Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Наука

От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей

1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.
Научная Россия вчера в 07:41
Политика

Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что устремления США доминировать во всем мире несут вред, а от этой политики устают даже в Европе.
Российская газета 17:00
Политика

Лукашенко признал, что устал от работы президента

Телеканал 360° 18:47
Общество

Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Здоровье

Здоровым людям прием статинов оказался не нужен

Американские ученые подсчитали, что если мужчина в возрасте 65 лет, курящий, имеющий гипертонию и высокий уровень холестерина, но не имевший болезней сердца в прошлом, начинает прием статинов, то в его случае риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 38% до 29%.
Собеседник вчера в 10:19
Происшествия

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

Известия вчера в 12:37
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Общество

Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч

Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.
Газета Metro 13:52
Авто

Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia

Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.
без руля.ру вчера в 05:17
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
Политика

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Происшествия

В Мексике силовики отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

Напомним, ранее сын наркобарона, известного как Коротышка, после ожесточенных столкновений был задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
МИР 24 00:37
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
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Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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НАТО проводит секретные учения со сценарием атомной войны

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В результате инцидента с самолётом на Аляске пострадали 12 человек

Пассажирский самолёт авиакомпании Peninsula Airways, на борту которого находились 42 человека, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка на Аляске.
RT на русском 06:23
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Lenta.ru 12:17
Политика

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
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Авто

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
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Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007

Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
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Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
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Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы

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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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