Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
Наука
От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей
1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.
Политика
Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что устремления США доминировать во всем мире несут вред, а от этой политики устают даже в Европе.
Политика
Лукашенко признал, что устал от работы президента
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Здоровье
Здоровым людям прием статинов оказался не нужен
Американские ученые подсчитали, что если мужчина в возрасте 65 лет, курящий, имеющий гипертонию и высокий уровень холестерина, но не имевший болезней сердца в прошлом, начинает прием статинов, то в его случае риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 38% до 29%.
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Общество
Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч
Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.
Авто
Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia
Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Происшествия
В Мексике силовики отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Напомним, ранее сын наркобарона, известного как Коротышка, после ожесточенных столкновений был задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
В результате инцидента с самолётом на Аляске пострадали 12 человек
Пассажирский самолёт авиакомпании Peninsula Airways, на борту которого находились 42 человека, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка на Аляске.
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Авто
Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007
Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
Спорт
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
Футбол
Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.