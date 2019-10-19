Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Футбол
Спартак — Рубин 0:0
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил курдам продолжить «сносить головы»
«Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.
REGNUM 11:20
Происшествия
В Подмосковье на притравочной станции напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников
В Солнечногорском районе Подмосковья на территории притравочной станции «Круглое озеро» напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
Дождь 10:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Красная весна 05:55
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Игры
Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования
News.ru вчера в 04:09
Общество
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Общество
В РПЦ считают, что смертная казнь не остановит преступников
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Общество
Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в субботнике
Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан за участие в субботнике, который прошел 19 октября.
Мойка78 08:51
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Российская газета 06:51
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Экономика
Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов назвал две главные причины роста реальных доходов россиян, пишет «РИА Новости».
Мой Брянск 09:20
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Мария Порошина, являющаяся известной российской актрисой, приняла решение продемонстрировать многочисленным фанатам снимок, на котором запечатлен ее подросший сын и дочери.
Дни24 04:35
Политика
Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд
Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:30
Общество
В штаб-квартире ООН отключили эскалаторы из-за финансовых проблем
По данным канала, в штаб-квартире ООН ради экономии уже отключили часть эскалаторов.
Взгляд.ру 08:16
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
РИА Новости 11:08
Происшествия
Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском
Эксперты берут пробы на предмет наличия следов ртути на месте прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru 11:33
Футбол
Маркус Берг: «Я — дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России»
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подробно рассказал «СЭ» о своей реакции на критику, сборной Швеции и разнице между премьер-лигой и чемпионатом ОАЭ.
Спорт-Экспресс 07:45
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Газета.Ru вчера в 10:47