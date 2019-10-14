Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса.РБК02:19
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