Финансы

ТАССТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала
, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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