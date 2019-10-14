с чего всё началось

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Религия Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.

Политика Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Армия и оружие Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.

Наука Ученые назвали новый признак преждевременной смерти Считается, что блокирование этого белка увеличивает риск ранней смерти. Ранее ученые обнаружили связь между старением и скоростью ходьбы.

Общество Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти» Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Единоборства Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).