Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса.РБК02:19
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
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СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс»
«Ак Барс» и СКА произвели обмен – в Казань переезжает нападающий Олег Ли, клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.
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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
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Экономика
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Трансляцию заседания парламента 18 октября вел телеканал "Рада" Бюджет был принят в первом чтении с учетом предложений профильного комитета.
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Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
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Появилось изображение российского САО «Мальва»
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Газета.Ru вчера в 13:01
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Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
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