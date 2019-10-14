Финансы

ТАССТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала
, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса.
РБК02:19

Подробнее о событии

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

ТАСС02:06

Эксперт дал прогноз по ставке ЦБ после заявлений Набиуллиной

Известия09:29

Ключевая ставка: ЦБ подумывает о более решительных действиях

Вести.Ru04:46

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Газета.Ru07:00

Эксперт прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки

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Набиуллина допустила «более решительное» снижение ставки

Интерфакс01:53

Пространство для снижения. Вопрос о снижении ключевой ставки пока открыт

DP.RU15 октября в 00:15
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Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Происшествия

Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

Lenta.ru 09:30
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Политика

Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что после ухода с поста главы государства мог бы работать преподавателем.
Вечерняя Москва 10:34
Политика

Китай посмеялся над желанием Гонконга жить по-украински

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах украинского следа в протестах в Гонконге.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Политика

Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Хоккей

СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс»

«Ак Барс» и СКА произвели обмен – в Казань переезжает нападающий Олег Ли, клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.
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Армия и оружие

«Арктическая доктрина» США: Северный морской путь будет заблокирован

РИА Новости 01:00
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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

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Парламент Украины принял госбюджет-2020 в первом чтении

Трансляцию заседания парламента 18 октября вел телеканал "Рада" Бюджет был принят в первом чтении с учетом предложений профильного комитета.
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Назван предполагаемый заказчик убийства Деда Хасана

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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

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Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

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Комсомольская правда вчера в 19:25
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Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
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Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
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Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
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Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
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Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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