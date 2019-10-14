с чего всё началось

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Политика Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста президента Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что после ухода с поста главы государства мог бы работать преподавателем.

Политика Китай посмеялся над желанием Гонконга жить по-украински Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах украинского следа в протестах в Гонконге.

Происшествия В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Политика Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армия и оружие Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.

Происшествия Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62 Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.

Хоккей СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс» «Ак Барс» и СКА произвели обмен – в Казань переезжает нападающий Олег Ли, клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.

Экономика Парламент Украины принял госбюджет-2020 в первом чтении Трансляцию заседания парламента 18 октября вел телеканал "Рада" Бюджет был принят в первом чтении с учетом предложений профильного комитета.

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Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

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Политика Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.