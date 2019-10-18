Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма вчера в 15:12
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Российская газета 14:25
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Шоу-бизнес
Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма 00:29
Политика
В протестах в Эквадоре нашли российский след
Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.
Ruposters.ru 05:04
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Игры
В Epic Games Store раздают хоррор Observer и продолжение Alan Wake
CyberSport.ru вчера в 13:15
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe 00:54
Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК 10:48
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Общество
На Украине сократилась численность населения
По данным на 1 сентября, в стране живет 41,976 млн человек, а на начало 2019 года численность населения страны была равна 42,153 млн.
Известия 18:37
Происшествия
Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском вчера в 00:00
Здоровье
Подготовлен план перехода на МКБ-11
План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Medvestnik.ru 17:19
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Политика
В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК 13:59
Происшествия
Американскую модель нашли мертвой в пустыне
Американскую модель Эсмеральду Гонсалес, работавшую в сфере развлечений для взрослых, нашли мертвой в пустыне Невада спустя почти пять месяцев после исчезновения.
Известия 11:16
Технологии
«ВКонтакте» тестирует новый дизайн мобильного приложения
Петербургский дневник 00:43
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма вчера в 19:38