Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Космос
NASA: К Земле приближается астероид
МИР 24 вчера в 21:06
Политика
Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Известия 11:55
Общество
Расследовавших дела Евромайдана прокуроров не допустили к аттестации
Генпрокуратура Украины не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые вели расследование дел Евромайдана.
РБК 10:16
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Экономика
Иностранные инвесторы вновь стали вкладываться в Россию
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), BofA Merrill Lynch и BCS Global Markets, к 16 октября иностранные инвесторы вложили в российские фонды $46 млн, в то время, как на предыдущей — забирали ($14 млн).
Inc. Russia 09:34
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 11:37
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° вчера в 14:33
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru 16 октября в 10:26
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора «алкашом»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомудов назвал коллегу по спортивному цеху Конора Макгрегора алкашом, соответствующий комментарий появился на официальной страницы Нурмагомедова в социальной сети Twitter.
REGNUM 16:07
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
«Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче 8-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся 19 октября в Турине на стадионе «Альянц Арена», завершилась победой бьянконери со счетом 2:1.
Sport24.ru 16:36
Футбол
Андрей Талалаев: «Индивидуальная ошибка нашего игрока все перечеркнула»
К сожалению, индивидуальная ошибка нашего игрока во второй половине игры все перечеркнула.
Матч ТВ 14:53
Политика
Захарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.
ТВК 17 октября в 12:01
Футбол
Артем Дзюба: «„Зенит“ показал определенную силу»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.
Sportbox.RU 14:51
Культура
Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой
Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер 03:51
Общество
Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников
Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 10:00