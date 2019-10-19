Финансы
РИА НовостиБанк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Общество
Власти заявили о задержании участников митинга в центре Баку
Власти заявили о задержании участников несанкционированного митинга в центре Баку, точное число задержанных не уточняется.
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
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Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
Культура
Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню «Кукушка»
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
Происшествия
В Екатеринбурге два человека оказались под завалами грунта
Спасатели участвуют в поисках двух рабочих, попавших под обрушение грунта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС России.
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Общество
В РПЦ назвали альтернативу смертной казни
Введение смертной казни не остановит преступников, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Экономика
Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере, в них вложены уже немалые деньги, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Авто
Внедорожник Lexus LX 600 может стать шестицилиндровым
На других рынках премиальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser предлагается с дизельным 4,5-литровым турбомотором на 268 л.с. и крутящим моментом 650 Нм в качестве модели LX 450d.
Футбол
«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Игры
Анонсирована Swansong — игра по Vampire: The Masquerade от авторов The Council
Состоялся полноценный анонс нарративной ролевой игры по вселенной Vampire: The Masquerade от создателей The Council из студии Big Bad Wolf.
Космос
В почвах Луны и Марса впервые вырастили урожай
Почва Марса оказалась более пригодна для выращивания растений, чем лунный грунт, выяснили исследователи Вагенингенского университета в Нидерландах.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Армия и оружие