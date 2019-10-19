Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Происшествия
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
В Кировском районе Санкт-Петербурга иностранец изнасиловал продавщицу, которая возвращалась ночью домой.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха
МЧС России показало на видео облет участка, пострадавшего от прорыва дамбы в Красноярском крае.
Lenta.ru 08:04
Общество
Илон Маск выступил на Краснодарском форуме
Американский предприниматель Илон Маск выступил на Краснодарском форуме по видеосвязи.
BFM.ru 02:00
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Армия и оружие
США и Турция договорились о приостановлении операции в Сирии
Вице-президентом США Майком Пенсом сделано заявление о том, что в ходе проведения переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сторонами достигнуто соглашение о приостановке на 120 часов проводимой Турцией военной операции в Сирии.
В городе R 17 октября в 23:26
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Происшествия
В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова
Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Росбалт 06:58
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Lenta.ru 02:41
Происшествия
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей
Российская газета 02:14
Теннис
Белинда Бенчич вышла в финал Кубка Кремля
В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина.
Чемпионат 07:57
Общество
Государство увеличило финансирование ВНЭУ для подлодок
Как сообщил Mil.Press FlotProm источник в военно-промышленном комплексе РФ, ранее конструкторские бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центральный НИИ судовой электротехники и технологии больше года вели соответствующие разработки без существенной господдержки.
News.ru 08:24
Гаджеты
Назван самый быстрый способ повысить производительность смартфона
Эксперты рассказали пользователям о быстром способе повысить производительность смартфона.
МедиаПоток 16 октября в 02:44
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
RT на русском 08:29
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
"Барселона" в гостях победила "Эйбар" в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 08:56
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли себе вены в суде
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли себе вены прямо в зале Люблинского районного суда, где проходило слушание.
Суть событий 17 октября в 12:09
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Кино
Новый тизер сериала от Netflix «Ведьмак» появился в Сети
VSE42.RU вчера в 01:44
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50