Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки
Московский Комсомолец18 октября в 20:00
Промсвязьбанк: ЦБ РФ допускает более решительное снижение ставки до 6,5% годовых
Finam.Ru18 октября в 04:49
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог
Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и двое взрослых, стал поджог.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзаменов
Граждане Украины и Белоруссии смогут получать статус носителей русского языка без прохождения собеседования.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной за защиту курдов-террористов
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 11
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 для своих смартфонов. Первыми обновили устройства китайские пользователи.
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Наука
Рацион отца влияет на потомство: что есть, чтобы дети были здоровы
На здоровье ребенка влияет не только рацион матери, но и то, чем питается отец.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Финская журналистка Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Мурманск на плацкарте.
Космос
Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
«Сливочные» доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Альваро Одриосола.
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Экономика
МВФ откладывает пересмотр страновых квот
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.