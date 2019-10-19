Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна 04:22
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости 18:03
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Происшествия
Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Армия и оружие
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 14:20
Общество
Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 19:25
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Авто
Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 16 октября в 05:30
Общество
Посольство России ответило на шутку Японии об Олимпиаде на Курилах
Посольство России в Японии в пятницу, 18 октября, ответило на слова губернатора Токио Юрико Коикэ — она в шутку предложила организовать и провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
Известия 04:39
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Общество
Илон Маск похвалил российское образование
Глава SpaceX, миллиардер Илон Маск похвалил российское образование и рассказал, что в его команде есть выходцы из России, общаясь по телемосту с участниками бизнес-форума "Дело за малым", открывшегося в пятницу в Краснодаре.
ТАСС 15:35
Авто
Первый электрокар Mazda получит необычные двери
Простые и лаконичные формы новинки подчеркивают красоту солидного кузова, но при этом электрокар выглядит очень легким за счет купеобразного силуэта и уникальной системы открывания дверей.
Тарантас Ньюс 02:52
Политика
Медведев возмутился политикой США в Европе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.
Lenta.ru 19:59
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru вчера в 14:32
Авто
Роспатент показал детали «Русского Прадо» от «УАЗа»
В документе было указано, что над светодиодными фарами для новинки работал шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский, а также специалисты завода Олег Королев и Михаил Вершилкин.
Tvoe-avto.com вчера в 07:50
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Здоровье
Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц
Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.
РБК 10:11
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News вчера в 08:47
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Единоборства
Дэна Уайт не видит смысла проводить бой Макгрегора с Эдгаром
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что он не будет организовывать бой двух бывших чемпионов организации — Конора Макгрегора и Фрэнки Эдгара.
Bookmaker-ratings.ru 02:39
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Происшествия
В результате инцидента с самолётом на Аляске пострадали 12 человек
Пассажирский самолёт авиакомпании Peninsula Airways, на борту которого находились 42 человека, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка на Аляске.
RT на русском 06:23
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.
РИА Новости 14:48
Политика
В протестах в Эквадоре нашли российский след
Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.
Ruposters.ru 05:04
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Происшествия
В Красноярске проститутка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников
По версии следствия, 25-летнюю девушку легкого поведения вызвал красноярец для оказания сексуальных услуг, однако ее не предупредили, что компанию им также составит его друг.
RuNews24.ru 07:42