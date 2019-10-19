Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки
Московский Комсомолец18 октября в 20:00
Промсвязьбанк: ЦБ РФ допускает более решительное снижение ставки до 6,5% годовых
Finam.Ru18 октября в 04:49
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