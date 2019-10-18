Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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Происшествия
Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу
Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.
Российская газета 14:27
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
РИА Новости 12:45
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Игры
Новая Need for Speed пойдёт даже на компьютерах семилетней давности
Компания-разработчик игр Electronic Arts назвала системные требования для готовящейся к выходу Need for Speed Heat.
Ferra 14:19
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:15
Армия и оружие
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Кино
Анджелина Джоли опять обзавелась рогами
Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Комсомольская правда 16 октября в 18:00
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Армия и оружие
США оставили на базе в Сирии инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Культура
Михаил Пореченков скрывается от бандитов за полярным кругом
ИА InterMedia 15 октября в 10:22
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Игры
В Epic Games Store раздают хоррор Observer и продолжение Alan Wake
CyberSport.ru вчера в 13:15
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Футбол
Сёмин рассказал о характере травмы Джорджевича
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму форварда Луки Джорджевича, которую тот получил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:59
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 04:50
Происшествия
В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу
17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Общество
Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста
Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru 13:12
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.
SpeedMe вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Lenta.ru 08:58
Общество
Илон Маск примет участие в бизнес-форуме на Кубани по видеосвязи
Известия 16 октября в 05:46
Здоровье
Juul прекратит продажу ароматизированных вейпов в США
Крупнейший в США производитель электронных сигарет Juul Labs прекратит продажу электронных сигарет с фруктовыми вкусами на фоне давления со стороны регуляторов, обеспокоенных последствиями для здоровья от их курения.
Интерфакс 11:59
Шоу-бизнес
Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Телепрограмма 16 октября в 15:49