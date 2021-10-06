Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 22 октября, оно будет опорным, то есть ЦБ, помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Начинающий инвестор выходит на фондовый рынок по двум основным причинам: прежде всего ему интересно и в неменьшей степени он пытается найти более доходную альтернативу банковскому депозиту, сообщил регулятор.