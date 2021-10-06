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Банк России допускает новые повышения ключевой ставки

Банк России, повысив ключевую ставку в сентябре на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, допустил возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Финмаркет
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для возвращения инфляции в России к цели в 4% может потребоваться еще не одно повышение, в результате чего ставка может превысить 7%.
ПРАЙМ
Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 22 октября, оно будет опорным, то есть ЦБ, помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз.
Финмаркет
Первый шаг в сторону нормализации ДКП ЦБ сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%.
Финмаркет

Подробнее о событии

ЦБ РФ заявил о новых возможных повышениях ключевой ставки
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Газета.Ru09:01
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