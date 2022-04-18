Будьте в Плюсе

Банк России допускает смягчение механизма продажи валютной выручки экспортерами

Банк России рассматривает возможность сделать продажу выручки экспортерами более гибкой.
Коммерсантъ
В частности, регулятор может продлить сроки продажи (сейчас экспортеры должны продавать выручку в течение трех дней после зачисления на счет), а также изменить минимальный порог реализации.
Forbes
Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт.
Коммерсантъ
28 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Центробанк задумался о более гибких правилах продажи экспортерами валютной выручки
Forbes05:12
В ЦБ не исключили смягчения требований к экспортерам по продаже валюты
Парламентская газета04:34
ЦБ может смягчить требование к экспортерам о продаже 80% валютной выручки
Интерфакс04:06
Банк России допускает смягчение механизма продажи валютной выручки экспортерами
ПРАЙМ04:21
ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами
Finam.Ru04:16
ЦБ может сделать продажу выручки экспортёрами более гибкой
Life.ru04:33
Выступление главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме. Главное
Коммерсантъ05:06

Интересное

Мишустин сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков.
RT на русском06:41

Минобороны России заявило о большом количестве дезертировавших украинских военных

Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».
Известия06:55

Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача за взятки

В Белоруссии 35 врачей-ортопедов задержаны за взяточничество, рассказал президент Александр Лукашенко.
РБК07:11

Песков не подтвердил подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в сети кадров, на которых, предположительно, запечатлен пожар на крейсере «Москва».
РБК06:06

Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на военных в Мариуполе

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
Lenta.ru06:15

ЦБ: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 организации

52 иностранные организации из 12 стран присоединились к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ05:07

«Ведомости»: бывший топ-менеджер Сбербанка Хасис уехал в США

Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис уехал в США, сообщили источники «Ведомостей». У него есть американское гражданство.
Коммерсантъ22:46

Сенатор Кунс призвал власти США отправить войска на Украину

Политик заявил, что с уважением относится к деятельности Джо Байдена на посту президента США, однако выразил несогласие с нежеланием главы государства и его советников по вопросам внешней политики направлять американских военных на Украину.
Lenta.ru05:59

За два года до смерти Евгения Брик раскрыла сокровенную мечту собственном фильме

Актриса Евгения Брик за два года до своей смерти давала интервью на Youtube, в котором признавалась, что ее самой сокровенной мечтой является снять фильм по собственному сценарию.
CT news05:43

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с обстрелом храмов на Пасху

У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости05:56