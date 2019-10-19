Финансы
ТАССБанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.
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По данным пожарных, на которые ссылается Morgenpost, пострадали несколько человек. В поезде ехали фанаты футбольного клуба «Фрайбург».
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
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Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
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Захарова оценила продление парламентом Британии отсрочки по Brexit
«Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума», — написала Захарова и отметила, что такое нарушение гражданских прав, проголосовавших за Brexit британских граждан, видимо, не считается парламентариями страны чем-то серьёзным.