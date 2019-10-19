Финансы

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Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки

Московский Комсомолецвчера в 20:00

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

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Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки

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Эксперт дал прогноз по ставке ЦБ после заявлений Набиуллиной

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Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

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РБКвчера в 12:00

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ставки

Интерфаксвчера в 01:53
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Армия и оружие

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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12

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Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru вчера в 04:26
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Бетербиев победил Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF.
Коммерсантъ 00:50
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

RT на русском вчера в 04:02
Политика

МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 17 октября в 04:19
Политика

Медведев: Европа устала от желания США доминировать в мире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Европа устала из-за желания США доминировать, а формат G8 исчерпал себя.
Телеканал 360° вчера в 22:36
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Армия и оружие

Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»

Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
Телеканал 360° вчера в 02:05
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Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета вчера в 14:25
Баскетбол

«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

Metaratings вчера в 16:37
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Здоровье

Врач рассказал о последствиях «кома в груди»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Авто

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
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Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.
News.ru вчера в 18:59
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Происшествия

Племянник убитого Хачатуряна указал на первоначальную ошибку следствия

Царьград вчера в 06:27
Футбол

«Палермо» прекратил существование

Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:39
Космос

Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов

Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
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Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Культура

Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда 17 октября в 19:25
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Известия вчера в 22:00
Общество

Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов

Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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