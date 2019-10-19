Финансы
РИА НовостиБанк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила свои первые мониторы
Актуальные Новости вчера в 07:35
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
ГЛАС.RU вчера в 08:57
Кино
СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная»
Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
РИА Новости 16 октября в 09:34
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Происшествия
Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Коммерсантъ 21:55
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
RT на русском 07:46
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". за победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.
Газета.Ru 21:47
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru 14:15
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 04:14
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Армия и оружие
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Происшествия
В Красноярске женщина пыталась сбежать через окно от двух насильников
Двое жителей Красноярска арестованы по обвинению в групповом изнасиловании проститутки, которая, пыталась сбежать от злоумышленников через окно после многочасовых издевательств, сообщает ГСУСК по краю.
РИА Новости 21:05
Политика
МИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов
В четверг, 17 октября, Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Профиль вчера в 05:44
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия 22:00
Политика
США может признать украинский «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Авто
Компания Toyota анонсировала компактный электрокар
Японская компания Toyota запускает производство миниатюрного электромобиля Ultra-Compact BEV.
Vevby.ru вчера в 07:32
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Российская газета 16:43
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Финансы
Доллар заметно упал в цене
Доллар заметно упал в цене Курс валют на 18 октября.
Экспресс газета вчера в 23:30
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Общественное телевидение России 09:47
Здоровье
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру 13:45
Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости 18:03