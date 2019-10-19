Финансы
РИА НовостиБанк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Промсвязьбанк: ЦБ РФ допускает более решительное снижение ставки до 6,5% годовых
Finam.Ruвчера в 04:49
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«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
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«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
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Ряд влиятельных американских конгрессменов 18 октября представили законопроект, цель которого — помешать проведению саммита «большой семерки» в июне 2020 года в отеле президента США Дональда Трампа.
Известия вчера в 19:33
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
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Газета.Ru 13:42
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«Тампа» с крупным счетом проиграла «Колорадо»
"Колорадо Эвеланш" с крупным счетом обыграло "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
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Общество
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Russian Deadline вчера в 08:35
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна 10:52
Наука
Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких
Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
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Вышла неизданная версия песни Принса 1979 года
iReactor 22:03
Армия и оружие
Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
Экономика сегодня вчера в 23:54
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Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Политика
Миллер заявил о возможности Украины снизить цену на газ на 20%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
Известия вчера в 06:35
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Новая колонна турецкой бронетехники вошла в Сирию
В видеокадры попала новая колонна бронетехники.
Военное обозрение 20:54
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 06:34
Финансы
ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
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Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером
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Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа»
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В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
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В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15