Финансы

ВедомостиВедомостиНабиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. «Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сказала Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

ЦБ активно намекает на снижение ставки. Будет ли эффект для экономики?

Вести.Финанс06:30

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

ТАСС02:06

Центробанк в третий раз подряд разогнал цену гособлигаций

РБК04:19

Промсвязьбанк: ЦБ РФ допускает более решительное снижение ставки до 6,5% годовых

Finam.Ru04:49

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки

Интерфакс03:28

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Газета.Ru07:00

ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Известия02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Культура

Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Общество

Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
RT на русском вчера в 13:41
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Актуальные Новости 04:50
Армия и оружие

Турция возобновила военную операцию на севере Сирии

BFM.ru 04:18
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Армия и оружие

Израиль испугался России как нового хозяина Ближнего Востока

После решения американского лидера Дональда Трампа многие СМИ называют президента России Владимира Путина новым хозяином Ближнего Востока.
Lenta.ru 04:04
Общество

Всеобщая забастовка началась в Каталонии

Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Общество

Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 19:25
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Культура

Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

РИА Новости вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном

Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
7Дней.ру 06:30
Кино

Загадочника в «Бэтмене» может сыграть Пол Дано

Пол Дано, известный по оскароносному фильму «Нефть», моет сыграть главного злодея «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Культуромания 02:49
Общество

Росптицесоюз посоветовал съедать каждый день по яйцу

Врачи советуют съедать по одному яйцу в день, поэтому россиянам стоит увеличить объем потребления этого продукта, сочетающего огромное количество полезных веществ, ценовую доступность и невозможность подмешать различные пищевые добавки, сообщила РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС вчера в 20:35
Общество

Путину рассказали о будущем древнерусских городов

Древнерусские Шуя и Кинешма вернут свой исторический облик.
Российская газета 08:20
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Политика

Посол Китая высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
РИА Новости 08:20
Общество

Pepsico и Danone опровергли информацию об обысках

Информация об обысках в офисе Danone полностью недостоверна является новостью из разряда fake news, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service 07:55
Политика

Соратник Порошенко задержан на Украине

Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.
Взгляд.ру вчера в 07:37
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Происшествия

В Афганистане 31 человек погиб при взрывах в мечети

Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в мечети в афганской провинции Нангархар.
Известия 07:35
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
Московский Комсомолец 06:36
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Интерфакс 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное