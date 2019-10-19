Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Единоборства Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.

Общество Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".

Политика Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Экономика Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Общество Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Происшествия Семьи погибших и пострадавших в Красноярском крае получат матпомощь Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра соцполитики края Ирину Пастухову, семьи погибших получат 1 миллион рублей, вне зависимости от того, в каком регионе постоянно проживали погибшие старатели.

Общество Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.

Кино Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.

Футбол Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора» Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора".

Политика Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.

Происшествия Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Армия и оружие НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей "Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.

Кино Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2» В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.

Армия и оружие Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Здоровье Ученые рассказали о причинах появления камней в почках Медицинские специалисты обратили внимание, что причиной появления камней в почках и развития мочекаменной болезни в целом являются несколько факторов.

Общество Мэрия Саратова обнародовала повышение расценок на тепло С 1 января же 2019 установлены 1775,54 рубля за Гкал, с 1 июля - 1811,06 рубля за Гкал (рост 2%).

Шоу-бизнес 33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце 33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.

Политика Британский киберцентр: российские хакеры выдают себя за иранских Российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, заявили представители британского национального центра компьютерной безопасности NCSC.

Общество Роскомнадзор перейдет от блокировок к серьезным штрафам Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам, передает ТАСС.

Футбол «Крылья Советов» победили «Оренбург» В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».