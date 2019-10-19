Финансы
РИА НовостиБанк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки
Московский Комсомолец18 октября в 20:00
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Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
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Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
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Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года
Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
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Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
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Семьи погибших и пострадавших в Красноярском крае получат матпомощь
Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра соцполитики края Ирину Пастухову, семьи погибших получат 1 миллион рублей, вне зависимости от того, в каком регионе постоянно проживали погибшие старатели.
Российская газета 03:08
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Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 18:53
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
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Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора".
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Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
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Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Армия и оружие
НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей
"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.
Российская газета 02:55
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Критики: «Тёмные судьбы» — лучший фильм франшизы после «Терминатора 2»
В своих первых отзывах на фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», опубликованных в сети, критики называли этот фильм лучшей картиной франшизы после «Терминатора 2». Об этом 21 октября сообщил портал We Got This Covered.
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Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
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Медицинские специалисты обратили внимание, что причиной появления камней в почках и развития мочекаменной болезни в целом являются несколько факторов.
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Мэрия Саратова обнародовала повышение расценок на тепло
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам, передает ТАСС.
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«Крылья Советов» победили «Оренбург»
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
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Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
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Народный артист Андрей Смирнов призвал убрать из мавзолея «****** Ленина»
Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены.
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В Иванове пройдет Международный форум волонтеров-медиков
Первый Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Кстати.News 06:19