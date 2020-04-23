с чего всё началось

Аналитики Банка России считают: такая тенденция вызвана тем, что часть россиян вынуждена тратить свои накопления, находясь дома без возможности заработка. По итогам марта текущего года общий объем вкладов населения снизился на 315 млрд рублей.

Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 39

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 25

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