Коронавирус
ГлобалМСК.руНабиуллина допустила повышение ключевой ставки
Банк России допустил, что на следующем заседании совета директоров может поднять ключевую ставку. Сведения на пресс-конференции озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета вчера в 09:12
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Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Энергетика
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В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
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В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса
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Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
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Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Здоровье
Определена наиболее частая форма коронавируса
Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19.
Общество
Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
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Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
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Экономика
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Политика
На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Экономика
МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса
Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть.
Энергетика
Цена нефти Brent растёт более чем на 3%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,30% — до $29,41 за баррель.
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В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.