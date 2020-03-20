Коронавирус

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руНабиуллина допустила повышение ключевой ставки

Банк России допустил, что на следующем заседании совета директоров может поднять ключевую ставку. Сведения на пресс-конференции озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать
Эльвира Набиуллина
На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета вчера в 09:12

Подробнее о событии

Набиуллина заявила о сохранении ключевой ставки с брошью-неваляшкой

РИА Новостивчера в 14:54

ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАССвчера в 13:18

Набиуллина рассказала, почему ЦБ РФ не стал понижать ключевую ставку

REGNUMвчера в 09:18

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

Коммерсантъвчера в 10:33

Банк России допустил повышение ключевой ставки

Российская газетавчера в 09:12

ЦБ рассматривал три варианта изменения ставки

Ведомостивчера в 08:50

Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку

РБКвчера в 12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия

Пожар на складе завода в Подмосковье локализован

21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.
RT на русском 09:26
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Общество

Первую смерть пациента с коронавирусом зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.
Интерфакс 10:16
Общество

В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса

В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 04:23
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Здоровье

Определена наиболее частая форма коронавируса

Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19.
Lenta.ru 10:13
Общество

Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса

Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 10:12
Футбол

ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Чемпионат вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Слово и Дело 05:44
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru 06:12
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Политика

На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 07:27
Экономика

МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса

Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть.
Lenta.ru 07:54
Энергетика

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,30% — до $29,41 за баррель.
RT на русском вчера в 01:04
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное