Коронавирус

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руНабиуллина допустила повышение ключевой ставки

Банк России допустил, что на следующем заседании совета директоров может поднять ключевую ставку. Сведения на пресс-конференции озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина
На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 20 марта в 09:12

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