Коронавирус
ГлобалМСК.руНабиуллина допустила повышение ключевой ставки
Банк России допустил, что на следующем заседании совета директоров может поднять ключевую ставку. Сведения на пресс-конференции озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 20 марта в 09:12
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин принял участие в челлендже «Оставайся дома» против распространения коронавируса.
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Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
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Политика
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Общество
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Экономика
У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года
Минэкономразвития не указывает, во сколько обойдется реализация стратегии до 2050 года, но меры, косвенно связанные со снижением выбросов, в 2019 ‒ 2020 годах оценивает в 4,3 трлн руб. Что предполагает базовый сценарий В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО2.
Происшествия
Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом
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Армия и оружие
Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии
Общество
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
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Футбол
Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом
Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Политика
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Наука
Вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса
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Происшествия
База отдыха загорелась на курорте в Одесской области
На черноморском курорте в Одесской области загорелась база отдыха, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.
Футбол
Брат Игуаина: «Гонсало не сбежал в Аргентину, наша мама болеет раком»
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Общество
«Белавиа» приостанавливает полеты в Калининград и Санкт-Петербург
Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» с 23 марта приостанавливает полеты в Калининград и Санкт-Петербург из-за коронавируса, сообщает телеканал «МИР 24».
Политика
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Футбол
Это’О поддержал Роналдинью, который сидит в парагвайской тюрьме
Бразильца арестовали из-за использования поддельных документов, в тюрьме он отметил свое 40-летие.
Происшествия
SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Религия