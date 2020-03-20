Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
Коммерсантъ20 марта в 17:48

Подробнее о событии

Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Взгляд.рувчера в 08:20

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РИА Новости20 марта в 14:54

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РБК20 марта в 12:16

Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье

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ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАСС20 марта в 13:18

ЦБ доверился внутреннему механизму стабилизации экономики

Коммерсантъ20 марта в 17:48

Аналитики считают, что ключевая ставка сохранится на уровне 6 процентов

SakhaNews18 марта в 20:50
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Комментарии

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Детские сады в Ставропольском крае будут работать в штатном режиме по просьбе родителей, которым не с кем оставлять находящихся на карантине детей, заявил глава краевого министерства образования Евгений Козюра.
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РИА Новости вчера в 09:17
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

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Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Газета.Ru вчера в 14:32
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Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

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Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

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Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
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