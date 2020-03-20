Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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«Соломоново решение». ЦБ не изменил ключевую ставку

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Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье

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Банк России не стал менять ставку ради поддержания рубля

News.ru20 марта в 08:46
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Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

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Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
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