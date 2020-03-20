с чего всё началось

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Происшествия Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса «По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.

Армия и оружие В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.

Общество Италия остановила все производство По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, ситуация, в которой оказалась Италия, стала самым тяжелым кризисом за последние 70 лет.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии поменяла паспорт и имя Дочь певицы Валерии от первого брака Анна сменила имя. 26-летяя Анна поменяла паспорт и теперь официально именуется как Шена Александровна.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Футбол Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии Власти Башкирии сообщили о самоизоляции главы Уфимского района, который во время отпуска посетил Европу, и футбольного клуба "Уфа" после того, как врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус полузащитника Оливье Тилля.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.

Политика В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2» Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Здоровье Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.