Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
Читать в источнике
Комментировать962
с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
Коммерсантъ20 марта в 17:48

Подробнее о событии

ЦБ доверился внутреннему механизму стабилизации экономики

Коммерсантъ20 марта в 17:48

Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Взгляд.рувчера в 08:20

Центробанк не снизил ставку: что будет с инфляцией, кредитами, рублем

РИА Новостивчера в 01:00

Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса

Комсомольская правда10:11

Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье

Интерфакс20 марта в 11:08

ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАСС20 марта в 13:18

Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку

РБК20 марта в 12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:33, Ашберн

Комментарии

Экономика

В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью

Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.".
ТАСС 12:00
Политика

Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов

Коммерсантъ Пермь 09:20
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

RT на русском 11:20
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 10:02
Армия и оружие

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 03:10
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Музыка

Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году

Организаторы музыкального конкурса «Евровидения» приняли решение, что участники должны будут выступить в следующем году с новыми песнями.
Московский Комсомолец 20 марта в 17:08
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Общество

Италия остановила все производство

По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, ситуация, в которой оказалась Италия, стала самым тяжелым кризисом за последние 70 лет.
Мойка78 вчера в 21:49
Гаджеты

Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с Mi Pay

Китайская компания Xiaomi не исключает предоставление возможности пользования сервисом оплаты Mi Pay без встроенного модуля NFC.
Rusargument 10:26
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии поменяла паспорт и имя

Дочь певицы Валерии от первого брака Анна сменила имя. 26-летяя Анна поменяла паспорт и теперь официально именуется как Шена Александровна.
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Футбол

Агент: Обиднее всего был срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»

По словам Прудникова, каждое трансферное окно десятки сделок срываются, но самый обидный срыв за 11 лет — по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».
Нева Спорт 11:36
Футбол

Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии

Власти Башкирии сообщили о самоизоляции главы Уфимского района, который во время отпуска посетил Европу, и футбольного клуба "Уфа" после того, как врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус полузащитника Оливье Тилля.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице

Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.
Суть событий 08:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Здоровье

Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать

От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.
News.ru 07:35
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец вчера в 11:23
Футбол

Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру 10:19
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Здоровье

Врач рассказала, для кого вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок.
РИА Новости 09:17
Общество

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Общество

В ВОЗ уточнили, когда появится вакцина от коронавируса

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года.
Росбалт 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное