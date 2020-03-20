Финансы
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъ20 марта в 17:48
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Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье
Интерфакс20 марта в 11:08
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