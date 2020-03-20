Коронавирус
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Армия и оружие
Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов
«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Политика
МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа
Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.
Происшествия
На Мадагаскаре выявили первый случай заражения коронавирусом
Президент Мадагаскара сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом в стране - Рейтер.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Футбол
Агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает ESPN, на прошлой неделе представители английского клуба провели встречу с агентами 24-летнего француза.
Общество
В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву
Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Футбол
Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год
Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Увеличена проектная мощность подвода к «Северному потоку-2»
КС "Славянская" является головной станцией экспортного магистрального газопровода "Северный поток-2".
Здоровье
Ученые установили новые симптомы коронавируса
Исследователи установили новые симптомы коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Американские биржи приостановили торги после падения фондовых индексов
Причиной стало падение фондовых индексов на 7%, свидетельствуют данные площадок.
Гаджеты
Sony презентовала PlayStation 5
Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Здоровье
FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Не могут они, отмечает Financial Times, объяснить и странную аномалию: в Германии, по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на середину четверга, 19 марта, было зарегистрировано 13979 случаев заражения коронавирусом, но погибли от него всего 42 человека.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Происшествия
При взрыве газа в многоэтажном доме в Перми погиб человек
В Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, на четвертом этаже.
Шоу-бизнес
Жены певцов из «Веселых ребят» сильно ревновали их к Алле Пугачевой
Музыкант Вячеслав Малежик принял участие в программе «Судьба человека», в студии которой вспомнила об эффекте, произведенном появлением в коллективе «Веселые ребята» певицы Аллы Пугачевой.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Авто
В Geely назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Компания Geely назвала российские цены и комплектации нового кроссовера Geely Coolray.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.