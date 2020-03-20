Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНабиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

Председатель ЦБ отметила, что понимание среднесрочных факторов динамики инфляции говорило в пользу снижения ключевой ставки.
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Эльвира Набиуллина
На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 20 марта в 09:12

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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