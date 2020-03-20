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Председатель ЦБ отметила, что понимание среднесрочных факторов динамики инфляции говорило в пользу снижения ключевой ставки.

Набиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

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