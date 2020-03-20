Экономика
ИнтерфаксНабиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке
Председатель ЦБ отметила, что понимание среднесрочных факторов динамики инфляции говорило в пользу снижения ключевой ставки.
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На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 20 марта в 09:12
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