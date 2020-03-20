Финансы
Evo-rus.comБанк России сохранил ключевую ставку
Банк России смог сохранить ключевую ставку. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет
Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Общество
Последние данные о количестве смертей от коронавируса на Украине
На Украине от коронавируса умерли три человека. Всего в стране 26 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Авто
Компания «Porsche» рассказала о сроках выхода новинок
В основу новинки ляжет концептуальный Mission E Cross Turismo, который дебютировал на Женевском автосалоне два года назад.
Происшествия
Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье
Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Общество
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
В Липецкой области продлили запрет на работу детских игровых центров
Деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания. приостановлена до 12 апреля.
Общество
Захарова: девять тысяч россиян ждут возвращения домой из-за рубежа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около девяти тысяч россиян, находящиеся за рубежом, ждут, когда смогут вернуться на Родину.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Футбол
Китайский футболист из «Эспаньола» заболел коронавирусом
Тест на коронавирус вингера «Эспаньола» и сборной Китая У Лэя показал положительный результат, сообщает Marca.
Наука
Петербургские вирусологи создали уникальное лекарство от коронавируса
Уникальный «лечебный» вирус был изобретен несколько лет назад российскими учеными Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий Петербурга.
Футбол
Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Театры
В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя
Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Экономика