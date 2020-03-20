Финансы

Evo-rus.comEvo-rus.comБанк России сохранил ключевую ставку

Банк России смог сохранить ключевую ставку. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку

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Комментарии

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Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
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Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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