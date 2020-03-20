Банк России смог сохранить ключевую ставку. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

Общество Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.

Кино Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.

Экономика NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису "Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.

Авто Компания «Porsche» рассказала о сроках выхода новинок В основу новинки ляжет концептуальный Mission E Cross Turismo, который дебютировал на Женевском автосалоне два года назад.

Происшествия Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.

Политика ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Наука Петербургские вирусологи создали уникальное лекарство от коронавируса Уникальный «лечебный» вирус был изобретен несколько лет назад российскими учеными Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий Петербурга.