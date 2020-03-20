с чего всё началось

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Происшествия Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa "Наша цель, по согласованию со всеми, кто вовлечен в эту чрезвычайную ситуацию с Costa Luminosa, состоит в том, чтобы к завтрашнему вечеру поместить тысячу человек в карантин, в основном членов экипажа, а также 188 пассажиров из других стран, которые не могут вернуться домой из-за приостановки полетов", - приводится заявление Тоти на сайте региона.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Космос Почему у планеты Земля твердая поверхность Если бы геологическая история нашей планеты сложилась немного по-другому, то Земля могла бы представлять собой место, непригодное для жизни из-за огромных океанов расплавленной породы.

Армия и оружие Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Происшествия Пожар на складе в Дмитрове локализован Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.