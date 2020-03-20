Финансы
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъвчера в 17:48
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Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
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«Проект, который не полетел». Bloomberg сообщило, что OneWeb не исключает подачи заявления о банкротстве
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Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
"Наша цель, по согласованию со всеми, кто вовлечен в эту чрезвычайную ситуацию с Costa Luminosa, состоит в том, чтобы к завтрашнему вечеру поместить тысячу человек в карантин, в основном членов экипажа, а также 188 пассажиров из других стран, которые не могут вернуться домой из-за приостановки полетов", - приводится заявление Тоти на сайте региона.
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Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
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В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
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В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
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Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Почему у планеты Земля твердая поверхность
Если бы геологическая история нашей планеты сложилась немного по-другому, то Земля могла бы представлять собой место, непригодное для жизни из-за огромных океанов расплавленной породы.
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Таксистка из Екатеринбурга пережила на острове Настю Рыбку
Таксистка из Екатеринбурга пережила на острове Настю Рыбку Наталья Хапугина объединится со звездами в племени.
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Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
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От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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