Коронавирус
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Сохранением ключевой ставки Центробанк РФ извлек уроки из ситуации 2014 года
Экономика сегоднявчера в 11:37
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России
Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Авто
Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае
Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ
Срок досрочного голосования по поправкам к Конституции России увеличат на несколько дней в связи с ситуацией по коронавирусу.
Наука
Биологи доказали, что дружба спасает жизнь летучим мышам
Американские ученые доказали, что летучие мыши, в случае необходимости, способны делиться добытой кровью с собратьями, которые нуждаются в пище.
Политика
Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Политика
В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции
"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
Общество
США ищут повод для новых антироссийских санкций
Вашингтон, 19 марта 2020, 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Здоровье
Татарстан опередил Италию по числу аппаратов ИВЛ на душу населения для борьбы с коронавирусом
Татарстан в 3 раза опередил Италию по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, которые в некоторых случаях требуются пациентам с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Происшествия
При взрыве газа в Перми погиб человек
В Перми в одной из квартир жилого дома на улице Чернышевского произошел взрыв бытового газа, сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.
Футбол
Малком допустил возможность выступлений за сборную России
Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.