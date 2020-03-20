20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.

Экономика В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Общество В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.

Здоровье Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19 Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Авто Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.

Политика В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции "Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Финансы Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".

Общество США ищут повод для новых антироссийских санкций Вашингтон, 19 марта 2020, 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Происшествия При взрыве газа в Перми погиб человек В Перми в одной из квартир жилого дома на улице Чернышевского произошел взрыв бытового газа, сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.