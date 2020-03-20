Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Центробанк не снизил ставку: что будет с инфляцией, кредитами, рублем

РИА Новости01:00

Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье

Интерфаксвчера в 11:08

Топ-5 событий недели: антирекорды нефти, рубля и индекса Мосбиржи

РБКвчера в 13:57

Сохранением ключевой ставки Центробанк РФ извлек уроки из ситуации 2014 года

Экономика сегоднявчера в 11:37

ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАССвчера в 13:18

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Саминвесторвчера в 06:51

Центральный банк РФ: вопрос о повышении ключевой ставки не снят

REGNUMвчера в 09:57
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России

Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
REGNUM вчера в 12:04
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:12
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service вчера в 13:36
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
RT на русском вчера в 15:27
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Единственным действующим способом, который поможет обезопасить человека от коронавируса, является сбалансированное питание, которые укрепляют иммунитет, сообщает заслуженный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Evo-rus.com 01:24
Авто

Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае

Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Тарантас Ньюс вчера в 09:35
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM вчера в 07:03
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ

Срок досрочного голосования по поправкам к Конституции России увеличат на несколько дней в связи с ситуацией по коронавирусу.
Вечерняя Москва вчера в 04:27
Наука

Биологи доказали, что дружба спасает жизнь летучим мышам

Американские ученые доказали, что летучие мыши, в случае необходимости, способны делиться добытой кровью с собратьями, которые нуждаются в пище.
Gazeta.SPb вчера в 08:55
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:38
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Политика

В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции

"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.
РИА Новости вчера в 22:42
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Московский Комсомолец 18 марта в 04:07
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Финансы

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
РБК вчера в 17:00
Общество

США ищут повод для новых антироссийских санкций

Вашингтон, 19 марта 2020, 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.
REGNUM 19 марта в 15:09
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 19 марта в 05:44
Здоровье

Татарстан опередил Италию по числу аппаратов ИВЛ на душу населения для борьбы с коронавирусом

Татарстан в 3 раза опередил Италию по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, которые в некоторых случаях требуются пациентам с коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online вчера в 09:28
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт вчера в 12:43
Происшествия

При взрыве газа в Перми погиб человек

В Перми в одной из квартир жилого дома на улице Чернышевского произошел взрыв бытового газа, сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.
Российская газета вчера в 04:46
Футбол

Малком допустил возможность выступлений за сборную России

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.
RT на русском 01:14
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