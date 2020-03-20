20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Общество На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.

Политика Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе Европейская служба внешнеполитической деятельности написала доклад для внутреннего пользования, в котором утверждается, что российские СМИ и ресурсы, подчиненные Кремлю, пользуются ситуацией с распространением коронавируса и распространяют фейковые данные.

Общество Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Экономика Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.

Экономика Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.

Общество Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Происшествия В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса Иерусалим, 21 марта 2020, 01:06 — REGNUM Первый человек скончался от заражения коронавирусом нового типа на территории Израиля, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Общество WSJ: США могут ввести новые санкции против России США рассматривают возможность введения новых санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.