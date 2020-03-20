Коронавирус
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
Читать в источнике
Оценить897
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Общество
На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Политика
Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Европейская служба внешнеполитической деятельности написала доклад для внутреннего пользования, в котором утверждается, что российские СМИ и ресурсы, подчиненные Кремлю, пользуются ситуацией с распространением коронавируса и распространяют фейковые данные.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $30 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
Врач назвал морскую капусту источником иммунитета россиян
Забытая россиянами морская капуста может укрепить иммунную систему, что так необходимо на фоне пандемии коронавируса.
Наука
Рога нарвалов сформировались в результате полового отбора
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Экономика
ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Общество
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Происшествия
В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса
Иерусалим, 21 марта 2020, 01:06 — REGNUM Первый человек скончался от заражения коронавирусом нового типа на территории Израиля, сообщает пресс-служба израильского минздрава.
Здоровье
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Общество
В Великобритании закрывают рестораны, пабы, театры и спортзалы
Ранее Борис Джонсон лишь призвал британцев работать из дома и не ходить в пабы, театры и другие общественные места.
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Общество
WSJ: США могут ввести новые санкции против России
США рассматривают возможность введения новых санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общество
ВОЗ: Более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире
Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку 209 тысяч.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.