Резко упал курс рубля по отношению к евро и доллару, но этот факт она комментировать отказалась. Вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят, говорит Эльвира Набиуллина. Она не исключает, что в нынешнем году сложатся условия для ускорения инфляции.

ЦБ РФ не стал повышать ключевую ставку

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.

Общество 15-летний подросток в Димитровграде госпитализирован с коронавирусом Публикация от Сергей Морозов (@morozov_si) 20 Мар 2020 в 8:24 PDT Пока известно, что подросток вернулся в Димитровград из Великобритании.

Общество Мэр Харькова пригрозил «раздавить как клопа» губернатора области Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что «раздавил бы как клопа» губернатора области Алексея Кучера, если бы такой как он встретился ему в 1990-е годы.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.

Политика Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил аксессуар главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной и раскрыл его тайное значение.

Энергетика Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидки на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.