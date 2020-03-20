Финансы
Премьер-новости за неделюЦБ РФ не стал повышать ключевую ставку
Резко упал курс рубля по отношению к евро и доллару, но этот факт она комментировать отказалась. Вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят, говорит Эльвира Набиуллина. Она не исключает, что в нынешнем году сложатся условия для ускорения инфляции.
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Общество
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Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидки на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
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В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус
В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
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