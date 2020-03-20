Финансы

Премьер-новости за неделюПремьер-новости за неделюЦБ РФ не стал повышать ключевую ставку

Резко упал курс рубля по отношению к евро и доллару, но этот факт она комментировать отказалась. Вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят, говорит Эльвира Набиуллина. Она не исключает, что в нынешнем году сложатся условия для ускорения инфляции.
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Набиуллина заявила о нерешенном вопросе о повышении ключевой ставки

РБК09:59

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

Коммерсантъ10:33

Экономисты разошлись в оценках действий ЦБ

Вести.Ru09:21

Банк России допустил повышение ключевой ставки

Российская газета09:12

ЦБ рассматривал три варианта изменения ставки

Ведомости08:50

Центральный банк РФ: вопрос о повышении ключевой ставки не снят

REGNUM09:57

Набиуллина: «ЦБ рассматривал три варианта действий с ключевой ставкой, такое бывает редко»

Накануне.Ru07:57
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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