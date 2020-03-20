Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
Читать в источнике
Комментировать902
с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
Коммерсантъ20 марта в 17:48

Подробнее о событии

Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Взгляд.рувчера в 08:20

Бизнес и правительство вправе были рассчитывать на снижение ставки ЦБ - первый зампред комитета Госдумы

Финмаркетвчера в 04:04

Центробанк не снизил ставку: что будет с инфляцией, кредитами, рублем

РИА Новостивчера в 01:00

ЦБ доверился внутреннему механизму стабилизации экономики

Коммерсантъ20 марта в 17:48

ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАСС20 марта в 13:18

Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку

РБК20 марта в 12:16

Сохранение ключевой ставки увеличивает риски для экономики?

REGNUM20 марта в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:23, Ашберн

Комментарии

Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.
RT на русском вчера в 13:27
Политика

Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.
РИА Новости вчера в 20:18
Армия и оружие

NI назвал самую смертоносную снайперскую винтовку России

Журнал The National Interest опубликовал статью с броским заголовком "Встречайте Orsis Т-5000: самую смертоносную русскую снайперскую винтовку, о которой вы никогда не слышали".
Российская газета вчера в 02:42
Единоборства

Бой Ломаченко с Лопесом могут перенести из-за коронавируса

Поединок украинского боксера Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом может не состояться из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 20 марта в 13:33
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru 20 марта в 04:59
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Футбол

Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Аргументы и Факты вчера в 17:03
Авто

Официально представили Kia Sorento нового поколения

Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
ToDay News Ufa 20 марта в 17:54
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество

В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса.
Радио Sputnik вчера в 08:11
Экономика

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ вчера в 06:38
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС вчера в 19:01
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
ИА Новороссия 19 марта в 13:15
Наука

Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией

Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Planet Today 20 марта в 06:28
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru 20 марта в 06:56
Армия и оружие

КНДР провела испытания новых тактических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях новых тактических управляемых ракет, которые созданы чтобы внести «эпохальные» изменения в оборонную стратегию страны.
RT на русском вчера в 21:56
Общество

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ вчера в 03:04
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК вчера в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное