Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Центробанк не снизил ставку: что будет с инфляцией, кредитами, рублем

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ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАСС20 марта в 13:18

«Соломоново решение». ЦБ не изменил ключевую ставку

BFM.ru20 марта в 09:59

Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Взгляд.рувчера в 08:20

Песков: ЦБ самостоятельно решил сохранить ключевую ставку

News.ru20 марта в 07:42

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Эхо Москвы20 марта в 09:00
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

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В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок

В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
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Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
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Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит.
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Клиенты Сбербанка массово переходят на безналичные платежи

По словам Светланы Кирсановой, возглавляющей блок по розничному бизнесу Сбербанка, в нашей стране стремительными темпами растет популярность безналичных платежей среди людей.
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В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли, встречавший первый прилетевший в страну самолет ВКС РФ с грузом оборудования и российскими специалистами, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.
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Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

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Официальные браки в России стали короче

Доктор экономических наук, профессор кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксана Кучмаева сообщила, что продолжительность официальных браков в России уменьшается.
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Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы

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Водитель экс-игрока «Спартака» обвинил его в своем тюремном заключении

Бывший водитель экс-полузащитника "Спартака" Фернандо Мартинса Робсон Оливейра обвинил футболиста в том, что из-за него он попал в российскую тюрьму, передает O Globo.
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Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии

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Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Армия и оружие

Россия отказалась от военных учений близ границ НАТО

Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия".
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Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

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