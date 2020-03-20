Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Эльвира Набиуллина
На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 09:12

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