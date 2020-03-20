На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами.

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Здоровье ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.

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Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

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Общество Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

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