Коронавирус
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Политика
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
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Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Гаджеты
Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro
На опубликованных снимках демонстрируется силиконовый чехол синего цвета, который показывает, что новинка будет похожа на предыдущую модель OnePlus 7T Pro.
Игры
Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake
Спорт
Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников
Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса
Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
Гаджеты
Nokia представила бюджетный смартфон
Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Энергетика
Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти
США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
Спорт
Минспорт рекомендовал расширить ограничения на занятия на спортшколы
Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Общество
В ВОЗ заявили, что успехи в КНР вселяют надежду на победу над пандемией
Успехи в борьбе с коронавирусом в китайском городе Ухане вселяют надежду на то, что пандемию коронавируса COVID-19 можно победить.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Общество
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Футбол
Глава ФИФА Инфантино: трансферные цены могут обрушиться
Глава ФИФА Джанни Инфантино даже прогнозирует снижение цен трансферов.
Путешествия
«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов
Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Биатлон
До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону
Вице-президент СБР Валерий Польховский подготовит варианты для формирования тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон 2020/21.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Кино