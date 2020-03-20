Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Эксперты опасаются роста ипотечных ставок в РФ, несмотря на решение ЦБ

РИА Новости11:28

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Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых

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ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

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Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

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Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

На опубликованных снимках демонстрируется силиконовый чехол синего цвета, который показывает, что новинка будет похожа на предыдущую модель OnePlus 7T Pro.
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Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

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Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников

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По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
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Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
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Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель.
ТАСС 06:35
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Дегтярев раскритиковал хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

РИА Новости 09:32
Энергетика

Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти

США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
РИА Новости 14:16
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Минспорт рекомендовал расширить ограничения на занятия на спортшколы

Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Общество

В ВОЗ заявили, что успехи в КНР вселяют надежду на победу над пандемией

Успехи в борьбе с коронавирусом в китайском городе Ухане вселяют надежду на то, что пандемию коронавируса COVID-19 можно победить.
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В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
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Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
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Глава ФИФА Инфантино: трансферные цены могут обрушиться

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Биатлон

До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону

Вице-президент СБР Валерий Польховский подготовит варианты для формирования тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон 2020/21.
LiveSport.ru вчера в 13:54
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
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DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

NewInform 05:02
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