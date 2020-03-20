Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
Читать в источнике
Комментировать911
с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
Коммерсантъ20 марта в 17:48

Подробнее о событии

Бизнес и правительство вправе были рассчитывать на снижение ставки ЦБ - первый зампред комитета Госдумы

Финмаркетвчера в 04:04

ЦБ доверился внутреннему механизму стабилизации экономики

Коммерсантъ20 марта в 17:48

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Саминвестор20 марта в 06:51

Топ-5 событий недели: антирекорды нефти, рубля и индекса Мосбиржи

РБК20 марта в 13:57

Центробанк сохранил ключевую ставку

РИА Новости20 марта в 06:50

ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

ТАСС20 марта в 13:18

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на неизменном уровне сдержит рост рыночных ставок

Finam.Ru20 марта в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:55, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

РБК 00:03
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Происшествия

В Барнауле ночью сгорел частный дом

Два частных дома сгорели в Барнауле на Пролетарской, а не один — МЧС. Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.
Алтапресс вчера в 21:32
Здоровье

В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

20 марта врачи назвали действенные методы защиты от коронавируса и объяснили, почему прививки от гриппа полезны.
Известия 00:22
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Армия и оружие

Издание Sohu рассказало, как Китай встречает российский «Триумф»

Вечерний курьер 20 марта в 09:24
Авто

Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
За рулем Кубань 20 марта в 08:01
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Сообщается, что за сутки зарегистрировано 54 случая опасной инфекции. Она была обнаружена у граждан в девяти регионах страны.
Карелинформ 20 марта в 10:22
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 20 марта в 09:03
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru вчера в 04:49
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Политика

ЦИК увеличит срок голосования по Конституции

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.
БИЗНЕС Online 20 марта в 04:50
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Общество

Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:40
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь вчера в 11:14
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня вчера в 03:53
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv 20 марта в 15:01
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru вчера в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное