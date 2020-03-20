Коронавирус
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
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Экономика
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Армия и оружие
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В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
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Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов английских клубов. Об этом информирует Daily Mirror.