Финансы
BFM.ruБанк России допустил решительное снижение ключевой ставки
ЦБ РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
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Политика
МИД России ответил на обвинения Эквадора
Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.
Взгляд.ру 10:13
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета вчера в 14:45
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
РИА Новости 14:31
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ 14:00
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Политика
В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
Lenta.ru 14:23
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru 14:15
Экономика
Победители «крабовых аукционов» заплатят за квоты 142,4 млрд рублей
Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября, в совокупности заплатят за квоты 142,4 миллиарда рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).
ПРАЙМ вчера в 05:54
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Lenta.ru 08:58
Авто
Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа
Новая генерация получила переработанную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, к тому же ДХО поменяли свой рисунок, в общем обновленный седан довольно сильно отличается от предшественника.
ГЛАС.RU 14:15
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой
Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".
Народные новости 12:28
Технологии
В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости вчера в 18:17
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Шоу-бизнес
Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Телепрограмма 16 октября в 15:49
Спорт
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины
Газета.Ru 06:28
Единоборства
Хабиб пришел в тренажерный зал в шапке-ушанке
Газета.Ru 07:52
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Политика
На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США
Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград вчера в 11:43
Экономика
Минтранс не видит предпосылок для приватизации «Аэрофлота»
Минтранс РФ не видит предпосылок для снижения доли государства в "Аэрофлоте", так как приватизация не сможет улучшить структуру частного инвестиционного капитала, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 12:38
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58