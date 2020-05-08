Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне

В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08:35

Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают

Коммерсантъ10:01

Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне

ПРАЙМ08:40

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п

РБК08:37

Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам

Московский Комсомолец12:10

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Известия08:29

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п

Интерфакс08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:30, Ашберн

Комментарии

Общество

Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции

Губернатор назвал критерии оценки эпидемиологической обстановки, по которым нужно принимать решения о смягчении режима самоизоляции и ограничительных мер.
Русский Запад 08:01
Происшествия

Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
123
Игры

Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
8
Общество

Кто сможет бесплатно получить маски и перчатки в метро

Москвичам, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро, будут бесплатно выдавать маски и перчатки, рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 11:33
35
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт

RT на русском 11:27
3
Армия и оружие

NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»

Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
5
Общество

В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
92
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,6K
Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
31
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
41
Футбол

Официально: ФИФА временно разрешила пять замен в матче

Международная федерация футбола (ФИФА) в пятницу официально разрешила клубам делать до пяти замен в матчах.
Матч ТВ 08:42
1
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
265
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
78
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
7
Футбол

«Барселона» возобновила тренировки

Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 06:41
1
Происшествия

Надземный переход рухнул на дорогу в Тюменской области

В Тюменской области обрушился надземный пешеходный переход. Из-за происшествия движение по дороге закрыто.
Известия 07:37
6
Экономика

«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40
23
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
774
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
26
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
125
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая

Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
RT на русском 05:00
69
Общество

ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса

Считается, что рынок в китайском Ухане стал первым источником заражения новым коронавирусом.
Телеканал 360° 04:52
10
Космос

МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне

Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты вчера в 04:01
4
Хоккей

Представлена символическая сборная РФ по хоккею всех времен

Представлена символическая сборная РФ всех времен. В нее вошли российские и советские игроки, участвовавшие на чемпионатах мира по хоккею.
Телеканал 360° 10:45
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
64
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
2,6K
Происшествия

Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
2
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
480
Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
16
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное